بعد انقطاع استمر 5 سنوات.. استئناف الرحلات بين المملكة وكندا السبت القادم

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الشخصية، وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيانًا مماثل عن اتفاق البلدين على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين.