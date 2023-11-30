بعد انقطاع استمر 5 سنوات.. استئناف الرحلات بين المملكة وكندا السبت القادم

تستأنف الخطوط الجوية السعودية، بعد غد السبت، رحلاتها إلى مدينة تورونتو في كندا، للمرة الأولى، بعد خلاف دبلوماسي استمر نحو خمس سنوات بين الرياض وأوتاوا.
ومن المتوقع أن تسيّر السعودية ثلاث رحلات أسبوعيًا بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار تورنتو بيرسون الدولي في تورونتو، ومن المخطط زيادة عدد الرحلات الأسبوعية من مطارات سعودية أخرى.
ويتوقع إعادة ابتعاث الطلاب السعوديين إلى كندا، حيث زار المملكة خلال الأشهر الماضية 26 ممثلًا عن الجامعات والمؤسسات التعليمية الكندية لتقديم الفرص التعليمية.
وفي شهر مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الشخصية، وبدورها أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيانًا مماثل عن اتفاق البلدين على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيين سفيرين جديدين.
وفي إطار هذا الاتفاق، تم تعيين آمال يحيى المعلمي سفيرة للمملكة لدى أوتاوا، وعينت كندا جان فيليب لينتو سفيرًا لدى الرياض.