نجاح عملية طارئة تنقذ عيون ونظر مريضة بمستشفى عسير المركزي

أجرى فريق طبي مختص بجراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة بمستشفى عسير المركزي؛ عملية طارئة لمريضة تمت إحالتها لمستشفى عسير.
وفي التفاصيل: فقد عانت المريضة من التهاب فطري تحسسي في الجيب الأنفي الغربالي المجاور للعين، وكذلك امتداد الالتهاب للعصب البصري، والجيب الأنفي الوتدي، كما عانت من فقدان للنظر بنسبة 80 بالمئة، وتأثر جزء من العصب البصري؛ إذ تسبب الالتهاب الفطري في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، وامتداده إلى جزء من قعر الجمجمة.
وتم خلال العملية فتح وتنظيف كل التجمعات الفطرية من الجيوب الأنفية، وتنظيف ما حول العصب البصري وإزالة الضغط عن العصب البصري، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- وتم إنقاذ العين والمحافظة على النظر سليمًا.
يذكر أن الفريق الطبي المشارك كان بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي، وبمشاركة أخصائيي الأنف والأذن والحنجرة: الدكتور خالد معلوي، والدكتورة سالمة الحربي، والدكتور محمد الحمود، وأخصائي التخدير الدكتور مصطفى إبراهيم، والممرضة سمية أحمد الشبرقي.