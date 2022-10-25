نجاح عملية طارئة تنقذ عيون ونظر مريضة بمستشفى عسير المركزي

وفي التفاصيل: فقد عانت المريضة من التهاب فطري تحسسي في الجيب الأنفي ‏الغربالي المجاور للعين، وكذلك امتداد الالتهاب للعصب البصري، والجيب الأنفي الوتدي، كما عانت من فقدان للنظر بنسبة 80 بالمئة، وتأثر جزء من العصب البصري؛ إذ تسبب الالتهاب الفطري في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، ‏وامتداده إلى جزء من قعر الجمجمة.