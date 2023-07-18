"كراني": 3 مناطق بالمملكة متوقع أن تصل فيها درجات الحرارة لـ 52 درجة مئوية

قال خبير ومختص الأرصاد حسن كراني، إن درجات الحرارة العظمى قد تلامس الـ 52 درجة مئوية على ثلاث مناطق خلال العشرة أيام المتبقية من الشهر الميلادي الحالي.
وأوضح "كراني" أن العشر الأواخر من شهر يوليو عادة تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، حيث من المتوقع أن تعيش المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الغربية أجواءً تصل فيها الدرجة العظمى لما بين 47 إلى 52 درجة مئوية في الظل خصوصًا.
ونصح الجميع بتجنب أشعة الشمس لفترة طويلة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا اتقاءً للإصابة بضربات الشمس وحرصًا على السلامة.