"كراني": 3 مناطق بالمملكة متوقع أن تصل فيها درجات الحرارة لـ 52 درجة مئوية

وأوضح "كراني" أن العشر الأواخر من شهر يوليو عادة تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، حيث من المتوقع أن تعيش المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الغربية أجواءً تصل فيها الدرجة العظمى لما بين 47 إلى 52 درجة مئوية في الظل خصوصًا.