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خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس جنوب السودان.. بخصوص تعزيز العلاقات

فيصل بن فرحان يستقبل ألبينو أتاك ويستعرضان أبرز القضايا الإقليمية والدولية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية، من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث بجمهورية جنوب السودان ألبينو أكول أتاك.

وشهد الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.

الأمير فيصل بن فرحان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
سلفاكير ميارديت

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