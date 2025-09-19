المملكة تدعو من اجتماع العشرين إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وضمان تدفق السلع

وأكد الفضلي أهمية تبني مجموعة من الممكنات والإجراءات، من أبرزها تعزيز الحوكمة والتنسيق والتخطيط الاستراتيجي، ودعم النظم الغذائية المحلية، وتطوير نظم الإنذار المبكر القادرة على التنبؤ بالأخطار والاستجابة السريعة لها، إضافةً إلى ضمان احتياطيات غذائية موثوقة وأسواق مستقرة تكفل استمرارية سلاسل الإمدادات أثناء الأزمات، والحد من الفقد والهدر الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية، وترسيخ نظام تجاري عالمي عادل وشفاف قائم على قواعد منظمة التجارة العالمية.