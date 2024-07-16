البروفيسور "خواجة حيدر": الجنسية السعودية ليست مجرد أمر مميز بل استثناء منحني الفخر

واختتم: "ويتضمن هذا المجال علاجات قائمة على الخلايا الجذعية، والتي تستغل إمكانات التجدد الكامنة في هذه الخلايا بكلمات بسيطة، إن هذه الإستراتيجية العلاجية هي جديدة وتستخدم الخلايا كأدوية، مما يتيح لنا علاج السبب الجذري للأمراض من خلال إنشاء أنسجة جديدة بدلاً من مجرد إدارة الأعراض، إنها أمل بالنسبة لأولئك الذين لا يمكن علاجهم باستخدام الطرق التقليدية".