مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يقيم فعالية توعوية بسرطان الثدي بالتعاون مع جمعية زهرة

وقد شهدت الفعاليةُ حضورَ "أ. عواطف الحوشان" عضو مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي، ومنسوبي جمعية متعافي، والدكتورة أم الخير استشارية الأورام بالمجموعة، وعدد من المختصين الذين قدموا محاضرات توعوية واستشارات طبية، تناولت الأورام والصحة الإشعاعية، وسبل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وعلاجه، والتدابير اللازمة في مرحلة ما بعد التعافي، مع استعراض تجارب لمتعافيات من المرض؛ حيث رَوَيْنَ قصص صمود رائعة خلال مراحل المرض والعلاج، إلى أن أنعم عليهنّ الله بالشفاء.