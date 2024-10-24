مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يقيم فعالية توعوية بسرطان الثدي بالتعاون مع جمعية زهرة

نظّم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بالتعاون مع جمعية زهرة، فعاليات توعوية وتثقيفية عن أورام الثدي، تزامنًا مع الشهر العالمي لسرطان الثدي، وذلك تحت شعار #اسبقي_بخطوة. وتأتي هذه الفعاليات في إطار المسؤولية المجتمعية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وتعزيزًا لدورها الصحي والمجتمعي والإنساني، ولزيادة الوعي لدى سيدات المجتمع عن سرطان الثدي، إضافة إلى التنبيه بأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتبنّي نظام حياة صحي.
وقد شهدت الفعاليةُ حضورَ "أ. عواطف الحوشان" عضو مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي، ومنسوبي جمعية متعافي، والدكتورة أم الخير استشارية الأورام بالمجموعة، وعدد من المختصين الذين قدموا محاضرات توعوية واستشارات طبية، تناولت الأورام والصحة الإشعاعية، وسبل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشخيصه وعلاجه، والتدابير اللازمة في مرحلة ما بعد التعافي، مع استعراض تجارب لمتعافيات من المرض؛ حيث رَوَيْنَ قصص صمود رائعة خلال مراحل المرض والعلاج، إلى أن أنعم عليهنّ الله بالشفاء.
كما اشتملت الفعالية على إعداد جناح خاصّ بتقديم الرسائل التوعية عن طرق الوقاية من المرض، وتشجيع المراجعات على الاهتمام بصحة الثدي، والالتزام بالكشف المبكر وإدراجه ضمن أسلوب حياتهن الصحي، كما تم تقديم كتيبات توعوية وهدايا كشوفات مجانية لزوار المستشفى وطالبات المرحلة الثانوية بإحدى مدارس الرياض.
وفي ختام الفعالية قام الدكتور محمد بافقيه مدير عام المستشفى، بتكريم الأستاذة عواطف الحوشان عضو مجلس إدارة جمعية زهرة، والأستاذة رحاب الرشيد نائب رئيس الجمعية لإدارة خدمات المرضى والمستفيدين بجمعية زهرة، بالإضافة إلى تكريم المتعافيات من سرطان الثدي.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تحرص دومًا على تقديم الدعم والرعاية والمشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات التوعوية والتثقيفية التي تعزِّز الوعي الصحي بين فئات المجتمع.