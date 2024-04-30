"البيئة" تشهد توقيع شركة الخدمات الزراعية اتفاقية تعاون لنقل وتوطين التقنيات بالمملكة

شهد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة بمقر الوزارة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وشركة "دلفي" العالمية المتخصصة في الخدمات الزراعية، لتعزيز وبناء القدرات، ونقل التقنيات الزراعية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الوزارة؛ لدعم تبني النظم والتقنيات والابتكارات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال إبرام العديد من الشراكات المحلية والإقليمية والعالمية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية المنشودة للقطاع.
وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب المرشدين الزراعيين، وبناء القدرات، ونقل أفضل الممارسات والتقنيات الزراعية إلى المملكة بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمزارعين وتعزيز القطاع الزراعي في المملكة.
يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة سعودية تأسست بقرار من مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الخدمات الزراعية التي تسند لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تعد شركة (دلفي) من الشركات الرائدة في مجال التأهيل والتدريب والاستشارات الزراعية في العالم.