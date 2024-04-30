"البيئة" تشهد توقيع شركة الخدمات الزراعية اتفاقية تعاون لنقل وتوطين التقنيات بالمملكة

يذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة سعودية تأسست بقرار من مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الخدمات الزراعية التي تسند لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تعد شركة (دلفي) من الشركات الرائدة في مجال التأهيل والتدريب والاستشارات الزراعية في العالم.