"التخصصي" ينقذ حياة مريض ستيني من خطر نزيف داخلي مهدد للحياة

وللحد من احتمالية خطر الوفاة العالي الذي يصل إلى 100٪ في الجراحة التقليدية، لجأ الفريق الطبي إلى أسلوبٍ مبتكر يتمثل في تركيب دعامة متفرعة في الشريان الأبهر، بالاستعانة بأجهزة التصوير ثلاثية الأبعاد (3D) عالية الدقة، وأنظمة مراقبة تدفق الدم إلى الدماغ في الوقت الفعلي، التي مكّنت الفريق الطبي من رؤية التفاصيل الدقيقة خلال الجراحة، وهو ما سمح بوضع الدعامة المتفرعة بدقة، وضمان استمرار تدفق الدم إلى الكلى والأمعاء، وتجنب أي أضرار محتملة لها.