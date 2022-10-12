"العقيل" يتوقَّع انخفاض الحرارة 20 درجة مئوية على الرياض الأسبوع المقبل

"العقيل" يتوقَّع انخفاض الحرارة 20 درجة مئوية على الرياض الأسبوع المقبل
توقَّع محلل المركز الوطني للطقس عقيل العقيل انخفاضًا يصل إلى 20 درجة مئوية بدرجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل على العاصمة الرياض.
وتفصيلاً، قال "العقيل" لقناة الإخبارية: دخلنا فترة الخريف، وبدأنا نلاحظ انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة الصغرى، على المناطق الشمالية من السعودية والشرقية والوسطى، بما فيها العاصمة الرياض.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى تغيُّر الطقس خلال الأسبوع المقبل، وأن درجات الحرارة قد تصل إلى بداية العشرينيات المئوية على الرياض، وتكون أقل من العشرينيات المئوية على المناطق الشمالية.
ولفت إلى أنه يوم 17 و18 من أكتوبر ستشهد أجواء السعودية منخفضًا جويًّا حركيًّا، وهو أول المنخفضات الجوية الحركية خلال هذا الموسم التي تبشر بالخير بإذن الله؛ إذ من المتوقع هطول أمطار على منطقة تبوك والمناطق الشمالية الغربية والحدود الشمالية والجوف، يصاحبها كتلة هوائية باردة نوعًا ما، تؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى، وهذه أولى بوارد المنخفضات الجوية الحركية.
وقال إن محبي الزراعة والبَر يستبشرون خيرًا بالأمطار والمنخفضات الجوية في منتصف شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه في فصل الشتاء لا يُستبعد أن تتكون العواصف الرملية كبيرة النطاق بسبب تكوُّن السُّحب الركامية الرعدية على الدول المجاورة شمال الجزيرة العربية، وهذا من طبيعة الأجواء في المملكة العربية السعودية أن تتكون بها بعض العواصف الرملية الغبارية، خاصة في فصل الشتاء.