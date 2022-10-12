"العقيل" يتوقَّع انخفاض الحرارة 20 درجة مئوية على الرياض الأسبوع المقبل

ولفت إلى أنه يوم 17 و18 من أكتوبر ستشهد أجواء السعودية منخفضًا جويًّا حركيًّا، وهو أول المنخفضات الجوية الحركية خلال هذا الموسم التي تبشر بالخير بإذن الله؛ إذ من المتوقع هطول أمطار على منطقة تبوك والمناطق الشمالية الغربية والحدود الشمالية والجوف، يصاحبها كتلة هوائية باردة نوعًا ما، تؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى، وهذه أولى بوارد المنخفضات الجوية الحركية.