أمانة جدة تهيئ الواجهات البحرية.. استعدادًا لإجازة الفصل الدراسي الثاني

هيّأت أمانة محافظة جدة، كل المرافق لاستقبال إجازة الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المرافق السياحية في المدينة كالحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، ومسارات رياضة المشي لاستقبال السكان والزائرين.
وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، بما يشمل واجهة "روشن البحرية" على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.
ورفعت أمانة جدة درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة في المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.