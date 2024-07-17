اليوم.. "سدايا" تطلق وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

ودعت "سدايا" في بيان لها اليوم عموم جهات التحكم التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية إلى المبادرة والتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية من خلال الرابط التالي https://dgp.sdaia.gov.sa حيث يتم تسجيل جهات التحكم في أي من الأحوال الآتية: إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وإذا كان النشاط الرئيسي لجهة التحكم قائماً على معالجة البيانات الشخصية، وإذا كانت جهة التحكم تعالج بيانات حساسة، وإذا كان الفرد يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تتجاوز الاستخدام الشخصي والعائلي.