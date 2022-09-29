رجال أعمال: "الأوامر الملكية" تُحقق أعلى مراحل التطور وتدعم العملية التنموية وتواكب الرؤية

بارك رجال أعمالٍ الأوامر الملكية الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، التي تصب في الصالح العام لبلادنا المباركة، وتُحقق أعلى درجات التهيئة للتطورات والمستجدات، وتدعم العملية التنموية والتطويرية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ورفع الجميع التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على الثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.
في البداية، قال بدر بن محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة حديد الراجحي: أرفع إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على الثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.
وأشاد راجحي، بما أوجده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خطط طموحة، أحدثت نقلةً نوعية شهدتها المملكة لأول مرة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدةً بذلك مبادئ التطور والنماء والازدهار في جميع مجالات الحياة، ومحققةً أهداف الاستراتيجيات الوطنية النموذجية التي منحت للمملكة مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يُعد برهانًا على حكمة القيادة الرشيدة وريادة سمو ولي العهد القيادية.
وسأل الراجحي المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يُديم لهذا الوطن أمنه وأمانه وعزه واستقراره.
وقال رجل الأعمال إبراهيم بن عبدالله المهيدب: إن الأوامر الملكية تصب في تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتحقيق أرقى مستويات العطاء والتنمية.
وأوضح "المهيدب" أن ما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أوامر ملكية كريمة تصب في الصالح العام لبلادنا المباركة، وتحقق أعلى درجات المواكبة للتطورات والمستجدات، ودعم العملية التنموية والتطويرية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبارك "المهيدب" للشعب السعودي رئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمجلس الوزراء، كما رفع التهنئة لسموه الكريم.
بدوره رفع رجل الأعمال محمد بن عبدالله العامري مباركته وتهانيه الصادقة لخادم الحرمين وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بمناسبة صدور القرارات الملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
وسأل "العامري" الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، منوهًا بما تشهده من قفزات تنموية بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة.
ورفع حامد بن سعود بن سمار رجل الأعمال ومالك (سمارات)، المباركة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
وبيّن "بن سمار" أن قيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وإلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تَحرص على تقدم وازدهار بلادنا المباركة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالميًّا.
وبارك رجل الأعمال فهاد الفهاد رئيس مجلس إدارة مجموعة سلام البيطرية، ما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من أوامر ملكية كريمة تصب في الصالح العام لبلادنا المباركة.
وقال الفهاد: نرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على هذه القرارات المباركة التي تمس نهضة ورقي الوطن المبارك؛ داعيًا الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يقدمانه للوطن والمواطن، وأن يديم على بلادنا المباركة أمنها وأمانها واستقرارها.