رجال أعمال: "الأوامر الملكية" تُحقق أعلى مراحل التطور وتدعم العملية التنموية وتواكب الرؤية

وأشاد راجحي، بما أوجده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خطط طموحة، أحدثت نقلةً نوعية شهدتها المملكة لأول مرة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدةً بذلك مبادئ التطور والنماء والازدهار في جميع مجالات الحياة، ومحققةً أهداف الاستراتيجيات الوطنية النموذجية التي منحت للمملكة مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يُعد برهانًا على حكمة القيادة الرشيدة وريادة سمو ولي العهد القيادية.