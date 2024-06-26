"الأرصاد": الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم بـ 47 درجة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء 2024/6/26م كانت في الأحساء حيث سجلت 47 درجة.
وأشار المركز إلى أن وادي الدواسر وشرورة سجلتا 46 درجة، بينما سجلت المدينة المنورة ومنى والقيصومة 45 درجة.
وأوضح المركز أن وادي الدواسر والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في مكة المكرّمة والدمام والخرج وشرورة وحفر الباطن والتنهات والصمان والدهناء، فيما سجّلت المدينة المنوّرة والرياض وبريدة 44 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها الباحة 20 درجة، وطريف 24 ْمئوية، والطائف والوجه وعرفات 25 درجة.