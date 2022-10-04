"أروماتك" توقع اتفاقية مع مول هاوزن الإيطالية وتفتتح فرعها الخامس

ضمن رؤيتها الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في مجال العطور والابتكار، وقعت أروماتك الرائدة في أجهزة التعطير اتفاقية تعاون مع مصنع مول هاوزن، أكبر مصنع عطور في إيطاليا، تماشيًا مع خطط التوسّع وترددات العرض والطلب، ودعم الابتكار والتطوير في تصميم الأجهزة والزيوت والعطور بما يتناسب مع احتياجات العملاء، كما تهدف لإجراء الأبحاث التجريبية والاستكشافية والاستقصائية في مجالات التعاون المشتركة.
وتم توقيع الاتفاقية تزامناً مع افتتاح أحدث فروع الشركة بمجمع بارك أفنيو بحي قرطبة شمال مدينة الرياض، بحضور مدير عام أروماتك عبدالرحمن الشبيب والمدير العام لشركة مول هاوزن السيد د. أندريا غيتسي، بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين بمجال صناعة العطور، حيث أكد "الشبيب" على سعي "أروماتك" للتوسع والانتشار في خدماتهم بمدن ومناطق المملكة المختلفة، ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن خطة التوسع التي انتهجتها الشركة لتكون أقرب إلى العملاء.
وتعتبر شركة "أروماتك" من الشركات المتخصصة في أجهزة التعطير وتعتمد تقنية النانو في التبريد والتعطير، وهي أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال، كما أن الشركة متعاقدة مع أفضل مصممي العطور في العالم لإنتاج عطور حصرية وذات تنوع لتعطي العميل خيارات أوسع مع الحرص على تطبيق معايير الجودة العالمية، بدءاً من تصنيع العبوات الفاخرة والمتعددة الألوان وروائحنا المتميزة والحصرية.