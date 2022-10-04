"أروماتك" توقع اتفاقية مع مول هاوزن الإيطالية وتفتتح فرعها الخامس

ضمن رؤيتها الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة في مجال العطور والابتكار، وقعت أروماتك الرائدة في أجهزة التعطير اتفاقية تعاون مع مصنع مول هاوزن، أكبر مصنع عطور في إيطاليا، تماشيًا مع خطط التوسّع وترددات العرض والطلب، ودعم الابتكار والتطوير في تصميم الأجهزة والزيوت والعطور بما يتناسب مع احتياجات العملاء، كما تهدف لإجراء الأبحاث التجريبية والاستكشافية والاستقصائية في مجالات التعاون المشتركة.