في 4 عمليات بجازان وعسير وجدة.. التصدي لإحباط وترويج كميات من المخدرات

تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير ومحافظة جدة من إحباط ترويج وتهريب كميات من المخدرات، وذلك خلال أربع ضربات أمنية منفصلة.
وفي التفاصيل، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (34) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وقد قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (518) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الرابعة، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (285) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.