ينطلق الجمعة المقبل..."أيتام جدة" يشاركون في المعسكر العلمي لأيتام السعودية "مسبار6"

تشارك جمعية رعاية الأيتام بجدة في المعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6” والذي تنظِّمُه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وينطلق الجمعة المقبل، في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مدى 8 أيام، بمشاركة ١٢٠ طالبًا يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.
وقال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة د.م. محمد ناقرو إن مشاركة الجمعية في هذا المعسكر تهدف إلى اكتشاف قدرات الأيتام وإكسابهم الثقة بأنفسهم، وتحقيق التعارف مع الجمعيات الأخرى، كما تُسهم المشاركة في الإثراء المعرفي للطلاب في مجالات حديثة في العلوم والتكنولوجيا، وتوجه طاقاتهم نحو التخصصات الجامعية الواعدة، التي سوف تُسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية 2030، وتحسين حياتهم وحياة أسرهم.
وأشار" ناقرو" إلى أن الجمعية يمثلها في المعسكر ست طالبات وطالب واحد جميعهم في المرحلة الثانوية ويحملون تجارب مميزة في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي والروبوت وغيرها متمنيًا في ختام تصريحه التوفيق والسداد لأبناء جمعية رعاية الأيتام المشاركين في هذا المعسكر ولجميع زملائهم المشاركين، سائلاً الله أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لخدمة الدين والوطن والقيادة، مثمنًا لجمعية بناء جهودها في تنمية طاقات ومواهب الأيتام في المملكة من خلال هذه الملتقيات العلمية المثمرة.