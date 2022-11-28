ينطلق الجمعة المقبل..."أيتام جدة" يشاركون في المعسكر العلمي لأيتام السعودية "مسبار6"

وأشار" ناقرو" إلى أن الجمعية يمثلها في المعسكر ست طالبات وطالب واحد جميعهم في المرحلة الثانوية ويحملون تجارب مميزة في مجالات متعددة منها الذكاء الاصطناعي والروبوت وغيرها متمنيًا في ختام تصريحه التوفيق والسداد لأبناء جمعية رعاية الأيتام المشاركين في هذا المعسكر ولجميع زملائهم المشاركين، سائلاً الله أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لخدمة الدين والوطن والقيادة، مثمنًا لجمعية بناء جهودها في تنمية طاقات ومواهب الأيتام في المملكة من خلال هذه الملتقيات العلمية المثمرة.