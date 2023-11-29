بمجمع الدكتور سليمان الحبيب في العليا.. عملية الـ"10" ساعات تنهي معاناة "أربعينية" مع ورم ضخم خلف العينين

نجح مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان بالعليا، في إجراء عملية معقدة استمرت "10" ساعات، لإزالة ورم ضخم بحجم "20 سم³" نشأ في قاع الدماغ ومتمدد إلى خلف العين، ومتغلغل في الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ وسبب للمريضة "أربعينية" مضاعفات حادة.
وقال د.هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريضة راجعت المستشفى بسبب معاناتها من صداع مستمر وآلام حادة خلف العين، وفور وصولها خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، أهمها الرنين المغناطيسي وصور الأشعة وكذلك التحاليل المخبرية.
وأظهرت صور الرنين المغناطيسي وجود ورم كبير حجمه "20 سم³" خلف العين ومنشأه قاع الجمجمة، مما سبب إزاحة دماغية وضغط شديد على الدماغ والحويصلات، مع خطورة التسبب في فتق دماغي وغيبوبة والتأثير على النظر، واحتمال إصابة الجهة اليسرى من الجسم بالشلل، بسبب تغلغل الورم في الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ.
وأضاف د. عبدالعزيز أن الفريق الطبي بعد دراسة الحالة، قرر إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة، تم فيها إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على الشرايين وغيرها من أجزاء الدماغ الحساسة، وتكللت العملية التي استمرت لمدة "10" ساعات بالنجاح التام ولله الحمد، بدون أي مضاعفات، أو ضعف بأي من أجزاء الجسم.
واستطرد قائلاً أن حالة المريضة تحسنت بنسق سريع بعد العملية، مع العناية الطبية الحثيثة، واستعادت وعيها بالكامل، وغادرت إلى منزلها بعد أن تخلصت تدريجياً من الأعراض التي قادتها إلى المستشفى.
وأوضح د.عبدالعزيز أن نجاح العملية يعد إضافة جديدة لنجاحات مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بالمجمع، وذلك لدقتها وحاجتها إلى جراحة ميكروسكوبية متقدمة وأجهزة من نوع خاص تساعد على استئصال الورم بدقة، وفريق طبي وتخديري متمرس في جراحة المخ والأعصاب.
الجدير بالذكر أن مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يعمل به نخبة من أميز الكفاءات الطبية، ومجهز بأحدث التقنيات الطبية مثل C.T-SCAN وأحدث جهاز رنين مغناطيسي MRI، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope الذي يضمن نتائج عالية الدقة، وتقنية ربط أشعة المريض بنظام الملاحة الجراحية المتطورIntra – operative Neuronavigation، الذي يستخدم أثناء الجراحات، السرير الذكي Smart Bed من شركة Hill-Rom الأمريكية،إضافة إلى أن المركز يدعمه قسم عناية مركزة يعمل به كفاءات طبية وتمريضية تحظى بالتأهيل والخبرة العالية، وأطباء تخدير يتميزون بالكفاءة والتمرس.