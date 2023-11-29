بمجمع الدكتور سليمان الحبيب في العليا.. عملية الـ"10" ساعات تنهي معاناة "أربعينية" مع ورم ضخم خلف العينين

وأضاف د. عبدالعزيز أن الفريق الطبي بعد دراسة الحالة، قرر إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة، تم فيها إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على الشرايين وغيرها من أجزاء الدماغ الحساسة، وتكللت العملية التي استمرت لمدة "10" ساعات بالنجاح التام ولله الحمد، بدون أي مضاعفات، أو ضعف بأي من أجزاء الجسم.