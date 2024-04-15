"سفارة المملكة بأستراليا" تُعرِب عن إدانتها حادثة الطعن بمجمع ويستفيلد بونداي بسيدني

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، عن إدانتها واستنكارها لحادثة الطعن التي حدثت في مجمع ويستفيلد بونداي بمدينة سيدني.
وتقدمت السفارة بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أستراليا ولذوي الضحايا جراء هذا الحادث المأساوي، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأمس أعلنت الشرطة الأسترالية، أن رجلًا في الأربعين من العمر يعاني اضطرابًا نفسيًّا هو منفّذ هجوم بالسكين في مركز تجاري في سيدني، أوقع ستة قتلى وعددًا من الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية.
وقال مساعد رئيس الشرطة في ولاية نيو- ساوث ويلز أنتوني كوك: "لا تتوفر لنا في هذه المرحلة أي عناصر أو أي معلومات أو أي أدلة أو أي بلاغات تدفع إلى الظن بأن دوافع خاصة أو عقيدةٍ ما كانت وراء فعلته".
وأضاف "كوك": "نعلم أن المهاجم عانى من مشاكل صحة نفسية، وأتى من ولاية كوينزلاند".
ووقعت الحادثة في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن التجاري الكبير الذي كان مكتظًا بالمتسوقين بعد ظهر أول أمس.