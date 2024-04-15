"سفارة المملكة بأستراليا" تُعرِب عن إدانتها حادثة الطعن بمجمع ويستفيلد بونداي بسيدني

وأمس أعلنت الشرطة الأسترالية، أن رجلًا في الأربعين من العمر يعاني اضطرابًا نفسيًّا هو منفّذ هجوم بالسكين في مركز تجاري في سيدني، أوقع ستة قتلى وعددًا من الجرحى، مستبعدة أن تكون له دوافع إرهابية.