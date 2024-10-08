عبدالعزيز بن طلال: التصحر من أكبر المخاطر البيئية والمملكة سعت لمواجهته مبكرًا

ودشّن فعاليات المنتدى الأميرُ عبدالعزيز بن طلال، الذي أشار في كلمته إلى أن التصحر يُعدُّ من أكبر المخاطر البيئية؛ حيث يتدهور 12 مليون هكتار من الأراضي سنويًّا؛ مما يؤثّر في الأمن الغذائي ويهدّد سبل عيش مليارَيْ شخص، وهو ما يمثّل تحدّيًا حقيقيًّا للبشرية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، يمكن أن تفقد أفريقيا ثلثي أراضيها الصالحة للزراعة بحلول عام 2030؛ حيث من المقدّر أن يؤدي التصحر إلى نزوح 50 مليون شخص عالميًّا في نفس الفترة، كما أن أكثر من 75% من مساحة اليابسة على الأرض متدهورة، مع احتمال أن تصل النسبة إلى 90% بحلول عام 2050.