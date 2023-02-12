غدًا.. المغامر "الشيباني" ينطلق من مكة على درب الهجرة باتجاه المدينة المنورة سيرًا على الأقدام

ينطلق يوم غد الاثنين، المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، في رحلة توثيقية على مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سيراً على الأقدام، ويخوض الشيباني هذه الرحلة بعد أن أتم تحدي القمم السبع، وهو تسلق أعلى جبل في كل قارة من قارات العالم السبع، والتي كان آخرها قمة إيفرست أعلى قمة في العالم.