جراحة ناجحة في تبوك تعيد كبد مريض إلى مكانه بعدما تعرض لحادث

تمكن فريق جراحي طبي في قسم الجراحة بمستشفى الملك خالد في تبوك من إنقاذ حياة مريض وإعادة الكبد إلى مكانه وإصلاح الحجاب الحاجز، وذلك بعد تعرضه لحادث مروري كاد يودي بحياته.
وقالت "صحة تبوك": المريض وصل طوارئ المستشفى عن طريق النقل الإسعافي في وضع صحي خطر، وعلى الفور جرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعمل الأشعة المقطعية التي أوضحت وجود تمزق بالحجاب الحاجز الأيمن وانتقال الكبد إلى جهة الصدر الأيمن بجانب الرئة.
وأضافت: على الفور تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وقام الجراحون بفتح الصدر الأيمن والسيطرة على النزيف وإصلاح الحجاب الحاجز وإعادة الكبد إلى مكانه في البطن، وتكللت العملية بالنجاح بعد أن استغرقت ساعتين.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد خلال الستة أشهر الماضية قام بأجراء أكثر من 1946 عملية نوعية اشتملت على 386 عملية جراحكية روتينية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 656 عملية، بالإضافة إلى أكثر من 904 عمليات للحالات الطارئة.