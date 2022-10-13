جراحة ناجحة في تبوك تعيد كبد مريض إلى مكانه بعدما تعرض لحادث

وأضافت: على الفور تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وقام الجراحون بفتح الصدر الأيمن والسيطرة على النزيف وإصلاح الحجاب الحاجز وإعادة الكبد إلى مكانه في البطن، وتكللت العملية بالنجاح بعد أن استغرقت ساعتين.