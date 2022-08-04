"موانئ": تطبيق لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين ابتداءً من 5 أغسطس 2022م

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن تطبيق لائحة مزاولة نشاط الوكلاء الملاحيين ابتداءً من 5 أغسطس 2022م، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة في فترة سابقة مع إلغاء اللائحة التنظيمية للوكلاء الملاحيين وجميع إصداراتها، وذلك بما يتواءم مع النظام البحري التجاري، وما يتضمنه من اشتراطات تحكم عملهم مستقبلاً.