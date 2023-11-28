لزراعة مليون شجرة رقمية.. مطار الملك فهد بالدمام يُطلق مبادرة "مطارنا أخضر"

ومن جهته، أشار رئيس مجلس إدارة "الحياد الصفري"، الدكتور محمد بن عماد الشيخ، إلى أن هذه المبادرة تعتبر الأولى من نوعها بين مطارات السعودية والشرق الأوسط، كما أن عوائدها كبيرة على المطار، ومن أبرزها التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الاستدامة، وكذلك تعزيز سمعة المطار كوجهة مستدامة وملتزمة بالحفاظ على البيئة، كما أن هناك عوائد على المسافر، من بينها تحسين الصحة النفسية والجسدية، وتعزيز الرفاهية العامة، وأيضًا تقليل التلوث البصري والضوضاء.