لرحلة حج ميسّرة.. "الصحة" توعي ضيوف الرحمن بـ 6 مهام قبل أداء الفريضة

دعت وزارة الصحة، ضيوف الرحمن، إلى ضرورة التأكّد من وضع 6 مهام ضمن مهامهم استعداداً لرحلة حج ميسّرة.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن من المهام قبل الحج "استشارة الطبيب بأن مرضك المزمن لا يمنعنك من الحج"، مع التأكّد من "وجود كمية كافية من الأدويـة، و"تلقي جميع التحصينات اللازمة"، وتوافر "تقرير مفصّل بحالتك الصحية وأدويتـك".
وبيّنت، وفق إنفوجرافيك، أنه على ضيوف الرحمن قبل موسم الحج التأكّد من "تعويد الجسم على الحركة بمعدل 150 دقيقـة في أسبـوع"، والبدء بـ "استخدام الدرج بدلاً من المصعد للتدرج في بذل المجهود".