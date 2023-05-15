لرحلة حج ميسّرة.. "الصحة" توعي ضيوف الرحمن بـ 6 مهام قبل أداء الفريضة

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن من المهام قبل الحج "استشارة الطبيب بأن مرضك المزمن لا يمنعنك من الحج"، مع التأكّد من "وجود كمية كافية من الأدويـة، و"تلقي جميع التحصينات اللازمة"، وتوافر "تقرير مفصّل بحالتك الصحية وأدويتـك".