3 قرون من المعمار الفريد.."أبواب ورواشين جدة التاريخية".. لوحات فنية تختزل التاريخ

وأفادت أن من تلك الأبواب المعمرة في بيت نصيف الذي يصل عمر بنائه إلى أكثر من 300 سنة وهو من البيوت العريقة التاريخية ذات مكانة عالية يمتاز بالأبواب الكبيرة الطويلة المنقوش في حارة اليمن، وبيت باعشن الأثري في حارة المظلوم الذي تم بناؤه منذ أكثر من 230 سنة، وكان البيت ملتقى علمياً وثقافياً واجتماعياً تعقد فيه الحوارات والأمسيات بين كبار البيوت ويتميز باب البيت بنقوش خشبية نباتية جميلة، وبقطع بارزة ومحفورة يدوياً بأشكال هندسية ورسوم نباتية وبيت جخدار التاريخي الذي يمتاز برواشينه الكبيرة المتصلة ببعضها البعض ويصل طوله إلى أكثر من 25 متراً الغنية بزخارف جبسية في واجهة المنزل ومن الداخل.