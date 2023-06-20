"توال" تستكمل استعداداتها لموسم الحج

وتعد توال شركة سعودية رائدة في مجال البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمتلك أكثر من 16،000 برج اتصالات في المملكة. كما أنها تقدم خدمات وحلولاً مبتكرة لهذا القطاع الحيوي الذي ينمو بتسارع. وتهدف "توال" إلى قيادة مستقبل التحول التقني في المملكة عبر توفير خدمات نموذجية للعملاء الباحثين عن بنية تحتية موثوقة، وذلك لضمان بيئة مثالية تلبي احتياجاتهم. وتعمل "توال" على تعزيز ومشاركة مزايا البنية التحتية مع عملائها لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتقليص التكاليف، إلى جانب الحد من الآثار السلبية على البيئة. وتعد الشركة لاعباً رئيسياً في صناعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتسعى إلى توسيع نطاق تغطياتها من في أسواق أخرى.