"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.600 كرتون تمر بالسودان و470 حقيبة شتوية في باكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.600 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 8.427 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
وفي السياق ذاته وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 470 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الرمدي بالدمام، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة العربية السعودية.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور زياد بن عبدالله السويدان، وذلك بمقر المركز في الرياض.
ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث إلى دعم البرامج التطوعية في عددٍ من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني والدولي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.
فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, المشروع الطبي التطوعي لجراحة أمراض النساء في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر 2023م، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 19 عملية جراحية في مجال أمراض النساء تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى في مختلف أنحاء العالم.
واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, المشروع الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب وعلاج الألم في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، الذي نفذ خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023م، بمشاركة 11 متطوعًا من جميع التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 47 حالة في عيادة علاج الألم، وإجراء 18 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشروعات الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق والتخفيف عنهم من جرَّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.