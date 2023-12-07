"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1.600 كرتون تمر بالسودان و470 حقيبة شتوية في باكستان

وفي السياق ذاته وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 470 حقيبة شتوية في منطقة قوبيس ياسين بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3.290 فردًا من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023-2024م.