هيئة الاتصالات تعلن انطلاق مبادرة "تطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية"

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية انطلاق أعمال مبادرة "تطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية" التي أطلقتها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لتطبيق التنظيمات في دول زامبيا ورواندا وباراغواي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (COP28)، بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، ونائب الأمين العام للاتحاد توماس لمانوسكاس، وممثلي الدول المستفيدة من المبادرة.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مساعي المملكة في قيادة الجهود الدولية في الاستدامة الرقمية، وتسريع التحول نحو الممارسات الخضراء عبر تطبيق تنظيمات تعزز الاقتصاد الدائري، وتقديم حلول ابتكارية للحد من النفايات الإلكترونية للوصول لمستقبل رقمي مستدام، إذ ينتظر أن تسهم في وضع حجر الأساس لبناء تنظيمات ومعايير للحد من النفايات الإلكترونية عالميا، حيث يصل حجمها إلى 54 مليون طن سنوياً، فيما يعاد تدوير 17% منها فقط.
وأكد توماس لمانوسكاس أهمية وضع تنظيمات وتشريعات لمعالجة النفايات الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري الذي يعد من أبرز الحلول لمواجهة تحديات آثار النفايات الإلكترونية على البيئة.
وأشار إلى أهمية تعميم هذه التنظيمات وتطبيقها من قبل المنظمين حول العالم، لدورها الكبير في تسريع التحول نحو الممارسات الخضراء.
جدير بالذكر أن مشاركة الهيئة في فعاليات مؤتمر (COP28) يأتي في إطار تعزيز مساعي المملكة في قيادة الجهود الدولية الممكنة للاستدامة الرقمية، بما يتماشى مع توجهاتها الداعمة للاقتصاد الدائري، حيث عملت المملكة على العديد من المبادرات النوعية، والتي أسهمت في رفع الوعي ونشر أفضل الممارسات في استخدامات التقنية لمستقبل ومجتمع مستدام.