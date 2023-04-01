كل على حدة.. ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بـ "القيادات" الإماراتية المعيّنة مهنئاً ومؤكداً عمق الروابط

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كل على حدة، هنّأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.