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كل على حدة.. ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بـ "القيادات" الإماراتية المعيّنة مهنئاً ومؤكداً عمق الروابط

عبّروا من جانبهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة
ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان
واس
واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كل على حدة، هنّأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية، عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأن تعزّز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات، وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته.

من جانبهم، عبّر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

محمد بن سلمان
ولي العهد
نائب حاكم أبوظبي
هزاع بن زايد آل نهيان

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