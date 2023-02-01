محاصيل طازجة بجودة عالية.. شراكة بين "نادك" و"بيور هارفست" لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي بالمملكة

هذا المشروع المبتكر هو الأول من بين سلسلة من المشاريع التي يتوقع الشريكان تطويرها معًا، مع دمج سلسلة القيمة الكاملة التي تدخل في تقنية الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA). وتسعى "بيور هارفست" إلى نشر طاقة إنتاجية ضخمة على مدى السنوات الخمس المقبلة في المملكة، وزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل، وستتولى "نادك" تسويق هذه المنتجات لقاعدة المستهلكين الواسعة لديها، إلى جانب الشركاء في قطاعات الفنادق والمطاعم ومتعهدي خدمات الطعام.