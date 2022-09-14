رئيس جامعة الملك خالد يُكَرّم طالبة مخترعة نالت ذهبية معرض "KIWE 2022" بكوريا

كرّم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بمكتبه أمس، طالبة الدراسات العليا بالجامعة المبتكرة سامية الشهري، بعد حصول ابتكارها على الميدالية الذهبية بمعرض المرأة المخترعة الدولي "KIWE 2022" الذي أقيم في كوريا الجنوبية مؤخرًا.