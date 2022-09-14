رئيس جامعة الملك خالد يُكَرّم طالبة مخترعة نالت ذهبية معرض "KIWE 2022" بكوريا

كرّم رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بمكتبه أمس، طالبة الدراسات العليا بالجامعة المبتكرة سامية الشهري، بعد حصول ابتكارها على الميدالية الذهبية بمعرض المرأة المخترعة الدولي "KIWE 2022" الذي أقيم في كوريا الجنوبية مؤخرًا.
ويتمثل ابتكار الطالبة في نظارة تعليمية لطلاب المدارس والجامعات، تقوم بدور مصحح ومدقق لغوي يكتشف الأخطاء من خلال كاميرا مرتبطة في النظارة؛ لتقوم أيضًا بطرح خيارات تصحيحية على النص عبر أشعة ليزر أمام القارئ.
ووجّهت المبتكرة سامية شكرها للقيادة الرشيدة، ولوزارة التعليم، ولجامعة الملك خالد، على الدعم والاهتمام الذي يحظى به الباحثون والمبتكرون السعوديون والسعوديات؛ مثمّنة تكريم معالي رئيس الجامعة وتوجيهه للاستفادة من خدمات مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال حول تنفيذ الابتكار.
وأشارت إلى اهتمامها بالمشاركة في المنافسات العالمية لتعكس قدرة المرأة السعودية وتميزها في مجالات البحث والابتكار.
يُذكر أن الطالبة شاركت في عدة مناسبات عالمية حققت خلالها الميدالية البرونزية في معرض الاختراعات الدولي بجنيف 2021، والميدالية الفضية بمعرض أرخميدس في موسكو عام 2019م.