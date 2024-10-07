وزير التجارة يُدشّن الفرع الـ 19 للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمنطقة الباحة

وبلغ إجمالي الخدمات التي قدّمها المركز لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م، أكثر من 4.5 مليون خدمة، حيث أسهمت فروع المركز المكانية في تقديم 1.5 مليون خدمة، بينما تجاوز عدد الخدمات المقدَّمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز 3 ملايين خدمة؛ توطئة لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في 18 قطاعاً من القطاعات الاقتصادية الحيوية.