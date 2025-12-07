مخالفات بيئية في الرياض والمحمية.. "الأمن البيئي" يتصدى لاستغلال الرواسب والرعي الجائر

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.