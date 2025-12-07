مخالفات بيئية في الرياض والمحمية.. "الأمن البيئي" يتصدى لاستغلال الرواسب والرعي الجائر

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مقيمين من الجنسيتين الهندية والأفغانية، لمخالفتهم نظام البيئة من خلال استغلالهم غير النظامي للرواسب في منطقة الرياض، حيث تم ضبط معدتين تُستخدمان في تجريف ونقل التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي مخالفة أخرى، ضبطت القوات مواطنًا ارتكب مخالفة بيئية برعي 10 من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مع التأكيد على أن عقوبة رعي الإبل تبلغ 500 ريال لكل متن.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.