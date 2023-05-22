"الرشيدي": العرب أول من استخدم الصقر في القنص.. والصقار السعودي حسه عالٍ للرفق بالحيوان

ضمن فعاليات الملتقى السعودي الأول للرفق بالحيوان الذي تقيمه وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً في منطقة القصيم من 21 -23 مايو 2023 تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، قدم مستشار نادي الصقور السعودي وأستاذ البيئة وحماية الحياة الفطرية المشارك بجامعة حائل، الدكتور منيف الرشيدي، محاضرة بعنوان (العلاقة بين الصقارة والرفق بالحيوان) تطرق من خلالها إلى أن الصقارة (هواية الصيد بالصقور) هي موروث سعودي أصيل، وأن العرب هم أول من استخدم الصقور في القنص، وأن العلاقة بين الصقارة والرفق بالحيوان بدأت منذ عصر ما قبل الإسلام بعد "القصة المشهورة بين الحارث بن معاوية بن كندة والصقر".