"المسند": الأقمار الاصطناعية التي تراقب الأحوال الجوية نوعان

أكّد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الأقمار الاصطناعية التي تراقب الأحوال الجوية نوعان؛ أولهما الأقمار القطبية، وهي التي تدور حول الأرض من القطب للقطب بارتفاع 870كم، وتكمل الدورة حول الأرض في ساعة و42 دقيقة.