"المسند": الأقمار الاصطناعية التي تراقب الأحوال الجوية نوعان

أكّد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الأقمار الاصطناعية التي تراقب الأحوال الجوية نوعان؛ أولهما الأقمار القطبية، وهي التي تدور حول الأرض من القطب للقطب بارتفاع 870كم، وتكمل الدورة حول الأرض في ساعة و42 دقيقة.
وأضاف المسند؛ تكون الأرض خلال هذا الوقت قد دارت 25 درجة، فيحلّق القمر في الدورة الثانية على أماكن جديدة منها، ويصوّر الأرض جميعها خلال 24 ساعة، ويمر بنقطة معينة منها مرتين باليوم.
وتابع، أن النوع الثاني؛ هو الأقمار الثابتة فوق خط الاستواء وفوق نقطة معينة منه بارتفاع 36 ألف كم، وتدور مع الأرض في وقتٍ واحد.