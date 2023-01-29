"الاتصالات والفضاء" و"منظِّم المياه" يوقّعان مذكرة لتمديد وتسريع الألياف الضوئية

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، توقيع مذكرة تفاهم بين منظِّم المياه وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في مقر منظم المياه بالرياض؛ بهدف مضاعفة الاستفادة من البنية التحتية لشركة المياه الوطنية في تمديد الألياف الضوئية عبر حلول مبتكرة؛ لتمكين وتسريع انتشار الألياف الضوئية في المملكة؛ مما سينعكس على زمن وتكلفة وجودة الخدمات المقدمة من الطرفين، مع ضمان استمرارية الخدمة للمستفيدين، والتكامل بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة.