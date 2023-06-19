بعد تكليفه بإلقاء خطبة يوم عرفة.. سيرة "يوسف بن سعيد" الذاتية في محطات

وأشرَفَ "يوسف بن سعيد" على عدد من الرسائل العلمية ومناقشتها في عدد من الجامعات؛ منها جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكليات البنات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجامعة طيبة، وجامعة الدمام، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث تكللت الرحلة بصدور أمر ملكي عام ٢٠٢٠ بتعيينه عضوًا في هيئة كبار العلماء.