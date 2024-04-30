حصاد 2023.. "الجوازات" تنجز 41 مليون عملية إلكترونية داخل المملكة وخارجها

وأسهمت المديريةُ العامة للجوازات في تعزيز قدراتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء الحج والعمرة والزيارة في منافذ المملكة الدولية بكوادر بشرية مؤهّلة بعدد من اللغات لخدمة المستفيدين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، وإرشادهم داخل الصالات وإنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي بجودة ودقة، وتقديم خدماتها للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر خدمة "242,272" حاجًّا في عام 2023م خلال موسم الحج لعام 1444هـ؛ لإنهاء إجراءاتهم من صالة المبادرة في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، في حين تتولّى الجهاتُ الشريكة إيصالَ أمتعتهم إلى مساكنهم.