ديباجة "الشعر" رافقت "المؤسس" وسجلت حضورًا في البطولات والغزوات.. وقفات ولمحات

وكانت للشعر مكانته الخاصة في قلب وحياة "المؤسس"؛ فقد تربّى في كنف والدته "سارة السديري"، التي كانت تحمل مخزونًا شعريًا ثرًا، ظهرت آثاره وأثره في حب الملك الشعر، وأنسه بالأدب، وتطلعه إلى الاستزادة من هذا المعين، كما ظهر ذلك جليًا في مجالسه التي يبرز فيها شغفه بالشعر في حله وترحاله، متغنيًا بالشعر الشعبي في بعض المناسبات، طربًا به وله.. وشاهد ذلك ما أورده المؤرخ محمد بن بليهد، بأنه كان في صحبة الملك عبدالعزيز، ونزلوا على بئر في وادي برك..