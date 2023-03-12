"دافيتا هيلث كير السعودية" تحتفل بالمرضى الموهوبين ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى

وضمن هذا السياق صرحت مسؤولة التسويق والاتصال حنان صالح قائلة: "نؤمن في دافيتا بحتمية خلق تجربة مميزة لمرضانا، حيث نتطلع إلى أن تتحول جلسات الغسيل الكلوي من كونها إجراء علاجي روتيني إلى رحلة استشفائية ممتعة؛ لذلك نحرص على المبادرات الهادفة لتعزيز برنامج تجربة المريض" وأردفت قائلة" وقد أثمرت هذه الجهود بتسجيل دافيتا السعودية أعلى معدلات الرضى بين مرضى الفشل الكلوي، وتتويج وزارة الصحة لدافيتا السعودية بجائزة إحسان للتميز في تجربة المريض وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتواءم مع تطلعات شريكنا الاستراتيجي وزارة الصحة السعودية"