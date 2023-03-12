"دافيتا هيلث كير السعودية" تحتفل بالمرضى الموهوبين ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى

احتفلت شركة دافيتا كير السعودية باليوم العالمي للكلى بين ابراج المدينة الرقمية في الرياض، مع مرضاها الموهوبين من خلال مبادرة بازار دافيتا، بحضور جمع من المهتمين بالتوعية الصحية للمجتمع.
وتحت عنوان "صحة الكلى للجميع" وتفعيلًا لدورها في المسؤولية الاجتماعية؛ أطلقت دافيتا مبادرة "بازار دافيتا" متزامنة مع يوم الكلى العالمي المقام 9 مارس بهدف تعزيز جودة حياة المرضى خلال دعم مشاريعهم الناشئة في بازار مكون من 7 بوثات لمرضى موهوبين في عدة مجالات من شتى مناطق المملكة، حيث توافد المهتمون بالحرف والأشغال اليدوية وموظفي شركات المدينة الرقمية وزوارها على المعرض وعبروا عن اعجابهم بمعروضات البازار.
وضمن هذا السياق صرحت مسؤولة التسويق والاتصال حنان صالح قائلة: "نؤمن في دافيتا بحتمية خلق تجربة مميزة لمرضانا، حيث نتطلع إلى أن تتحول جلسات الغسيل الكلوي من كونها إجراء علاجي روتيني إلى رحلة استشفائية ممتعة؛ لذلك نحرص على المبادرات الهادفة لتعزيز برنامج تجربة المريض" وأردفت قائلة" وقد أثمرت هذه الجهود بتسجيل دافيتا السعودية أعلى معدلات الرضى بين مرضى الفشل الكلوي، وتتويج وزارة الصحة لدافيتا السعودية بجائزة إحسان للتميز في تجربة المريض وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتواءم مع تطلعات شريكنا الاستراتيجي وزارة الصحة السعودية"
الجدير بالذكر أن شركة دافيتا هيلث كير العالمية، المصنفة ضمن قائمة الفورتشن لأكبر 500 شركة عالمية، هي إحدى شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية منذ عام 2014 م لأكثر من 3000 مريض بالفشل الكلوي في مراحله النهائية من خلال 25 مركزًا لغسيل الكلى في المناطق الحضرية والنائية في المملكة العربية السعودية.