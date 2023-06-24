"الفرج" يؤكّد تسخير إمكانات الدفاع المدني لأمن ضيوف الرحمن وسلامتهم

وقدّم خلال اللقاء الشكر والتقدير للقيادة على الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني خاصة، والقطاعات عامة، ناقلاً للمنسوبين كافة تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، على ما يقدمونه من أعمال وجهود جليلة.