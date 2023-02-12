دائري ومسلخ وتسعيرة.. رصد لمطالب أهالي تيماء من رئيس البلدية الجديد

رصدت "سبق" أبرز مطالب أهالي محافظة تيماء، التي وضعوها على طاولة رئيس البلدية المعين حديثاً في المحافظة؛ وذلك للوقوف عليها والعمل على حلها لما تمثله من أرق لكثيرين منهم.
وتمثلت مطالب الأهالي في استكمال طريق الدائري تيماء الجنوبي، واستكمال مركز الأمير سلطان الحضاري وتهيئته بشكل مناسب لإقامة الاحتفالات والمناسبات العامة، وكذلك سفلتة وإنشاء مظلات وأماكن انتظار ودورات مياه لسوق المواشي بتيماء، وإعادة صيانة أسفلت طريق الأمير فهد بن سلطان، واستكمال إنارة الأحياء الجديدة الرحمانية، الشفاء، وكذلك سفلتة المتبقي منها.
وتطرق الأهالي في مطالبهم إلى توفير أماكن للأسر المنتجة لبيع منتجاتهم، والوقوف على نظافة مسلخ تيماء، ومطالبة الشركة المشغلة بتجهيزه على أتم وأحدث ما وصلت إليه المسالخ من تغليف للذبائح، واستخدام أكثر من منشار لتقطيع اللحم، والتخلص من القطط التي تتجوّل بداخله، وتغيير التشوّه البصري للصندقة الخشبية التي تتم المحاسبة فيها منذ سنوات من خلال بناء مكان أفضل وآمن.
وأشار الأهالي إلى وجود مطبات صناعية تنتشر بكثرة في المحافظة ولا تتناسب من المعايير وتتسبّب في تلفيات للسيارات، وأن بعض هذه المطبات داخل الأحياء وضعت بعشوائية، وكذلك إعادة النظر في المنعطفات الخطيرة على طريق الكتيب و داخل قرية الكتيب والتي تسببت في حوادث مميتة سابقاً، وتضمنت قائمة مطالبات الأهالي، النظر في تسعيرة المطاعم، وبيع اللحم الطازج والمجمّد بالكيلو أسوة بالمناطق الأخرى، كما أن هناك تفاوتاً في الأسعار.
وأشاروا إلى أن هناك مشكلة تواجه قائدي السيارات عند دوار الكرة الأرضية؛ حيث إن القادم من طريق المدينة لا يتضح أن أمامه دواراً، وأكدوا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من دخول المحال التجارية، وذلك نظراً لاستخدام المحال لصاج حديد بطريقة غير مناسبة وغير آمنة لتخصيص مدخل لهم.
واختتم الأهالي مطالباتهم بإعادة تهيئة الحديقة العامة، وصيانة دورات المياه في الممشى؛ حيث إن الممشى يرتاده عديد من الأهالي، لكنه يفتقد دورات مياه.