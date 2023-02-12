دائري ومسلخ وتسعيرة.. رصد لمطالب أهالي تيماء من رئيس البلدية الجديد

وأشار الأهالي إلى وجود مطبات صناعية تنتشر بكثرة في المحافظة ولا تتناسب من المعايير وتتسبّب في تلفيات للسيارات، وأن بعض هذه المطبات داخل الأحياء وضعت بعشوائية، وكذلك إعادة النظر في المنعطفات الخطيرة على طريق الكتيب و داخل قرية الكتيب والتي تسببت في حوادث مميتة سابقاً، وتضمنت قائمة مطالبات الأهالي، النظر في تسعيرة المطاعم، وبيع اللحم الطازج والمجمّد بالكيلو أسوة بالمناطق الأخرى، كما أن هناك تفاوتاً في الأسعار.