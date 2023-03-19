أفضل الممارسات العالمية.. "هيئة الطرق" تسخّر إمكانياتها لدعم الأبحاث بالقطاع

وتوفر الهيئة العديد من الممكنات التي تساعد الباحثين على تنفيذ أبحاثهم العلمية في قطاع الطرق؛ وذلك من خلال إتاحة كل التقنيات الحديثة التابعة للهيئة، بالإضافة لإتاحة المختبر المركزي للباحثين، الذي يُعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة لتمكين الباحثين من الوصول للشرائح المستهدفة، كما توفر الأجهزة والأدوات الممكنة للقيام بالبحث العلمي.