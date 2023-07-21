العراق وسلطنة عُمان يدينان حرق المصحف الشريف في السويد

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني؛ ترأس أمس، اجتماعًا طارئًا ضم وزيري الخارجية والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة تداعيات ذلك، حيث أدان الاجتماع حرق المصحف الشريف بأشد العبارات، وحذّر من تكراره، موضحة أن الحكومة العراقية أبلغت نظيرتها السويدية باتخاذ إجراءات دبلوماسية في حال تكرار حرق المصحف الشريف.