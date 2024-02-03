وزير الدفاع يعقد لقاءات جانبية مع عدد من نظرائه بالدول الإسلامية

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في الرياض اليوم، وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان بجمهورية جيبوتي حسن عمر برهان، ووزير الدفاع بجمهورية السودان الفريق الركن المتقاعد ياسين إبراهيم ياسين عبدالهادي، ووزير الدفاع بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه الرياض.
وجرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءات رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وممثل السعودية لدى التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربة الإرهاب اللواء الركن ظافر بن محمد الشهري.