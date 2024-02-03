وزير الدفاع يعقد لقاءات جانبية مع عدد من نظرائه بالدول الإسلامية

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، في الرياض اليوم، وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان بجمهورية جيبوتي حسن عمر برهان، ووزير الدفاع بجمهورية السودان الفريق الركن المتقاعد ياسين إبراهيم ياسين عبدالهادي، ووزير الدفاع بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه الرياض.