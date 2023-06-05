الأحد 11 يونيو.. 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 67 من برنامج حساب المواطن

وبيّن مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، حينها، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته قرابة 160 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836 ريالاً.