الأحد 11 يونيو.. 6 أيام على إيداع الدفعة الـ 67 من برنامج حساب المواطن

أعلن حساب المواطن أنه يتبقى 6 أيام على إيداع الدفعة الـ67 من دعم البرنامج للمستفيدين.
ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل مستمر ودوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي أو بعده (إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع)، وبالتالي سيكون موعد صرف دعم حساب المواطن يوم الأحد المقبل 11 يونيو.
وفي 10 مايو الماضي، أودع برنامج حساب المواطن 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع.
وبيّن مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، حينها، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته قرابة 160 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836 ريالاً.