"فلكية جدة": الأرض تصل إلى أقرب مسافة من الشمس غدًا

وقال: فرق المسافة ليس كبيرًا بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو؛ ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريًّا الآن أكبر قليلًا من المعتاد وأكثر إشراقًا بنسبة 7%، ومع ذلك لا يذوب الثلج في النصف الشمالي لأن الفصول الأربعة تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها أو بعدها عن الشمس؛ مشيرًا إلى أنه خلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس؛ في حين أنه خلال الصيف يكون مائلًا باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول؛ إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.