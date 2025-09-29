بالصور.. العُلا تعرض إرث دادان ولحيان في الصين ضمن عام الثقافة السعودي الصيني

ويركز المعرض على ممالك دادان ولحيان والأنباط، التي ازدهرت في شمال غرب الجزيرة العربية، إذ نشأت مملكة دادان قبل نحو 4500 عام في وادي العُلا الخصيب، وازدهرت في الألفية الأولى قبل الميلاد، حيث سيطرت على مواقع استراتيجية على طريق البخور التجاري، وخلّفت نقوشًا ومقابر ومنحوتات صخرية.