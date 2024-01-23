برعاية وزير التجارة.. إقامة "منتدى عالم تجربة العميل" في الرياض 24 يناير الجاري

تنظم جمعية تجربة العميل في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير 2024م، فعالية "منتدى عالم تجربة العميل"، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وبمشاركة خبراء محليين ودوليين يناقشون تطوير تجارب العملاء وفق أفضل الممارسات العالمية والاعتماد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات الجمعية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص، من خلال تسهيل رحلة العملاء وتحسين تجاربهم، وتسهم في تعزيز النمو والاستدامة للقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر.
وتوفر الفعالية للمشاركين من مختلف الدول فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف المعايير العالمية في مجال تجربة العميل، التي تسهم في تحقيق النجاح والتميز لأي منظمة.
وتشمل العديد من المحاور المهمة والجلسات الحوارية، بما في ذلك الاستراتيجيات التي تسهم في تحسين تجربة العميل، وتركز على كيفية قياس تجارب العملاء والفرص المتاحة لتحسينها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة تفاعلات العملاء، إضافةً إلى موضوعات أخرى ذات صلة بالصناعات الحيوية المختلفة.
ويفتتح منتدى عالم تجربة العميل بجلسة حوارية تحت عنوان "كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستقبل إدارة تجربة العميل"، ويختتم بجلسة حوارية تناقش إضفاء الطابع الإنساني على التجربة من خلال استخدام أساليب التواصل الصحيحة.
ويعد المنتدى فرصة مثالية للتواصل والتفاعل مع الخبراء والقادة في مجال تجربة العميل من داخل وخارج المملكة، ومنصة لتسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص والاتجاهات المستقبلية.