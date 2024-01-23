برعاية وزير التجارة.. إقامة "منتدى عالم تجربة العميل" في الرياض 24 يناير الجاري

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات الجمعية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات في القطاعين العام والخاص، من خلال تسهيل رحلة العملاء وتحسين تجاربهم، وتسهم في تعزيز النمو والاستدامة للقطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد مزدهر.